Kayseri'nin bazı bölgelerinde kar etkili oldu
Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında yüksek kesimlerde zemin karla kaplandı.
Kayseri’de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında yüksek kesimlerde zemin karla kaplandı.
Şehirde öğleden sonra başlayan yağmur, yüksek kesimlerde akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağış sonrası zemin karla kaplanırken, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan yazılı açıklamada önümüzdeki günlerde yüksek bölgelerde kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.
Açıklamada ayrıca beklenen zirai don nedeniyle de gerekli tedbirlerin alınması istendi.