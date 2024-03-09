Kayseri'nin bazı bölgelerinde kar etkili oldu

Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında yüksek kesimlerde zemin karla kaplandı.

Kayseri'nin bazı bölgelerinde kar etkili oldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında yüksek kesimlerde zemin karla kaplandı.

Şehirde öğleden sonra başlayan yağmur, yüksek kesimlerde akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağış sonrası zemin karla kaplanırken, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan yazılı açıklamada önümüzdeki günlerde yüksek bölgelerde kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca beklenen zirai don nedeniyle de gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Kayseri'nin bazı bölgelerinde kar etkili oldu
Kayseri'nin bazı bölgelerinde kar etkili oldu
İHA
Kayseri Gündem

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