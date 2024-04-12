Kayseri'nin çamaşır yıkama merkezi projesi Türkiye'ye örnek oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'genç dostu' anlayışıyla üniversite öğrencilerine destek için hizmete sunduğu ücretsiz Çamaşır Yıkama Merkezi, tüm Türkiye'de örnek gösterilmeye devam ediyor.

Kayseri'nin çamaşır yıkama merkezi projesi Türkiye'ye örnek oldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘genç dostu’ anlayışıyla üniversite öğrencilerine destek için hizmete sunduğu ücretsiz Çamaşır Yıkama Merkezi, tüm Türkiye’de örnek gösterilmeye devam ediyor.

Öğrenci dostu hizmetleri ile takdir toplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sosyal yaşamlarına katkı sağlamak, derslerine daha fazla zaman ayırmalarına destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Çamaşır Yıkama Merkezi, seçim kampanyası döneminde bazı belediye başkan adaylarının en önemli vaatleri arasında yer aldı. Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla kapasitesi arttırılan, yeni çamaşır makineleri eklenen Çamaşır Yıkama Merkezi’nde ücretsiz olarak bu eğitim öğretim yılında da öğrencilerin çamaşırları yıkanmaya, kurulanıp, ütülenerek öğrencilere teslim edilmeye devam ediyor.

Çok fonksiyonlu yıkama ve kurutma makinesiyle öğrencilerin önemli bir ihtiyacını gideren Çamaşır Yıkama Merkezi; gençlerden yoğun ilgi görürken, öğrenciler de bu tesisten çok memnun olduklarını ifade ederek, Başkan Büyükkılıç’a proje için teşekkür etti.

Kayseri'nin çamaşır yıkama merkezi projesi Türkiye'ye örnek oldu
Kayseri'nin çamaşır yıkama merkezi projesi Türkiye'ye örnek oldu
Kayseri'nin çamaşır yıkama merkezi projesi Türkiye'ye örnek oldu
Kayseri'nin çamaşır yıkama merkezi projesi Türkiye'ye örnek oldu
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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