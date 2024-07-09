Kayseri'nin en büyük 11 şirketi belli oldu: İşte o firmalar

Fortune 500 Türkiye-2023 araştırmasının sonuçları belli oldu. Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye-2023 Araştırmasına göre, şirketlerin 2023 yılı net karı bir önceki yıla göre yüzde 77,2 artarak 965 milyar 800 milyon liraya yükseldi.

Araştırma, Türkiye’nin en büyük 500 şirketini, net satışlarına göre sıralıyor. Araştırma kapsamında ayrıca şirketler; ihracat, faiz ve vergi öncesi kâr/zarar, aktif toplamı, özkaynaklarına göre de sıralanıyor. Sektörel ve iller dağılımının yanı sıra borsa şirketlerinin finansal performanslarının da ayrıntılı yer aldığı Fortune 500 Türkiye 2023’te, farklı kriterlere göre oluşturulan çeşitli alt listeler de yer alıyor.Türkiye sıralamasında Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. 839 milyar lira net satış geliriyle bu yıl da ilk sıraya yerleşti. Tüpraş (Türkiye Petrol Rafineleri), 686 milyar lira satış geliriyle listeye 2’nci sıradan girdi. 504 milyar lira net satış geliriyle THY (Türk Hava Yolları) 3’üncü sırada yer aldı.

Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırmasına göre Kayseri’den 13 firma yer alırken, Fortune 500 Türkiye-2023 de 11 firma yer aldı. Kayseri sıralamasında Hes Hacılar Elektrik San. Ve Tic. A.Ş., 13,6 milyar lira net satış geliriyle ilk sırada yer alırken, ülke sıralamasında 161’inci sıradan 159’uncu sıraya yükseldi. Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. 13,5 milyar lira net satış geliriyle 2’nci sırada yer alırken, ülke sıralamasında 192’nci sıradan 161’inci sıraya yükseldi. Mega Metal San. Ve Tic. A.Ş., 11,7 milyar lira net satış geliriyle 3’üncü sırada yer alırken, ülke sıralamasında 151’inci sıradan 182’inci sıraya düştü.

Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırmasında net satış geliriyle yer alan diğer firmalar ise şöyle sıralanıyor; 210. Sırada İstikbal Mobilya San. Ve Tic. A.Ş., 226. sırada Kumtel Dayanaklı Tükt. Mal. Plastik San. Ve Tic. A.Ş., 254. sırada Boytaş Mobilya San. Ve Tic. A.Ş.,272. sırada Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş., 459. sırada Kayseri Gaz Doğalgaz Paz. Ve Tic. A.Ş.,480. sırada Erbosan Erciyas Boru San. Ve Tic. A.Ş.,493. sırada Boyçelik Metal San. Ve Tic. A.Ş.,497. sırada Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.