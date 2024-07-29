Kayseri'nin eserlerini taşlara işleyen usta, tarihi yaşatıyor

Kayseri’de tarihe ışık tutan çivi yazılarından Kayseri Meydanı’nda bulunan Saat Kulesi’ne kadar ustalık eserlerini minyatür ve replika olarak ince işçilikle birlikte yeniden işleyen taş oyma ustası Ali Akargöl, 30 yıldır bu sanatla uğraşıyor. Usta Akargöl, Kayseri’deki mimari eserlerin yanı sıra antik tarihin dokularını da işliyor. Antik Mısır’a ait Mumyaları da ince işçiliğiyle işliyor. Usta Akargöl, yaklaşık 30 yıldır bu sanatla uğraştığını belirterek, “Kültepe tabletlerin replikasyonunu yapıyorum aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Hunat Hatun Medresesi’nde sanatımı icra ediyorum. Taş oymacılığı, çivi yazısı gibi sanatsal uğraşlar yapıyorum. Sanatla uğraşmak çocukluktan beri vardı, bu da yeri geldi bir fırsat bularak üzerine gittim. Sanatsal olarak ilgimi yükselterek bu noktaya geldik. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı Taş Oyma sanatçısıyım. Aşağı yukarı 30 yıla yakın bir sanat hayatımız var. Buradaki çalışmalar tamamen bana ait. Antik tarihle ilgili sanat çalışmalarımız var, Kültepe tabletlerin replikasyonlarını tarih tutkusunu sanata dönüştürdük” şeklinde konuştu.

‘MİMARİ ESERLERİ ORJİNALİNDE KULLANILAN TAŞLARLA YAPIYORUM’

Yaptığı çalışmaların boyutuna ve ince işçiliğine göre yapım süresinin değiştiğini belirten Akargöl, “Çalışmalar içeriğine göre değişiyor, 2 günde yaptığımız çalışmalarda var, aylarca süren de var. Gördüğünüz Kayseri Meydan Saat Kulesini aşağı yukarı bir yılda bitirdim. Tamamen inşaat tekniği ile yapıyorum binanın orijinalinde kullanılan taşlarla yapıyorum ki o dokuyu ve görüntüyü vermek için. Taşı temin ediyorum, buradaki gri yeşil taş, Tomarza taşı Bronz sert taş gibi orijinal taşları kullanıyorum. Gevher Nesibe Şifahanesi var burada da Gesi taşı var ama taş Talas’tan çıkıyor, 80 bine yakın taş ile bu çalışmayı 1 buçuk yılda tamamladım” diye konuştu.

‘YURT VE ŞEHİR DIŞINDAN GELEN MİSAFİRLERİN İLGİSİ DAHA FAZLA’

Yaptığı eserlere yurt ve şehir dışından gelen turistlerin ilgisinin daha yoğun olduğunu aktaran Usta Akargöl, “Şurada da Antik Mısır Mumya’mız var, yaklaşık 1 ay süren bir çalışma buda. Çalışma şekilleri içeriğe göre değişir. Kayseri’den çok bir ilgi yok aslında açık konuşmak gerekirse. Şehir dışından bilerek gelen, yurt dışından gelen misafirlerimizden ilgi var. Kültürel, sanatsal olarak ilgi olarak yurt ve şehir dışından gelen misafirlerimiz ağırlıkta. Tarihe, antik zamanlara merakı olanlar buraya geliyor hiçbir şey almazsa da burada tanıtıyoruz, bu bizim misyonumuz sanatçı budur. Kayseri Saat Kulesi’ni teşhir için getirdim çünkü fiyat olarak da pahalı, emek var 1 yıllık çalışmamız sonuçta. Yer dar olduğundan dolayı daha fazla çalışmalarım var ancak getirmiyorum, burada olanları sergiliyorum” dedi.