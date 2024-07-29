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  • TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Akar: 'Mavi Vatan, bir bütündür ayrılamaz'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Akar: 'Mavi Vatan, bir bütündür ayrılamaz'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulunda Kıbrıs Harekatının 50.yıldönümü sebebiyle açıklamalarda bulunarak Mavi Vatan'ı anlattı. Akar, 'Mavi Vatan, Yavru Vatan Bir bütündür, ayrılamaz, parçalanamaz. Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum' dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Akar: 'Mavi Vatan, bir bütündür ayrılamaz'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulunda söz alarak Kıbrıs Harekatının 50.yıldönümü sebebiyle açıklamalarda bulundu.  Akar konuşmasında “Ana Vatan, Gök Vatan, Mavi Vatan, Yavru Vatan; Bir bütündür, ayrılamaz, parçalanamaz. Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum; Kimi denizlerde boğuldu,  Kimi dağlarda, çukurlarda gömüldü” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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