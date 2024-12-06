Kayseri'nin ezanı 800 yıllık camiden okunuyor

Kayseri'nin en önemli tarihi ve dini yapılarından biri olan Hunat Cami, 5 vakit ezanı ayrı makamlarla okuyan müezzinleriyle dikkat çekiyor. Cami müezzinleri, her namaz vaktinde ezanlarını farklı makamlarda seslendirerek, caminin manevi atmosferini güçlendiriyor.

Ezan’nın farklı zamanlarda farklı makamlarda okunduğunu ifade eden Kayseri Melikgazi İlçe Müftüsü Emrah Kandemir, "Ezan kutsal bir çağrıdır. İslamiyet'in en önemli şiarlarından bir tanesidir. Günde 5 vakitte ayrı makamlarda ezan okunmak suretiyle insanlar Allah'ın evlerine, namaza, ibadete, kurtuluşa davet edilmektedir. Aslında bu çağrının sahibi Allah celle celaluhudur. Müezzinlerimize imamlarımız buna aracılık etmektedirler. İnsanlar malumlarınız gün içerisinde değişik zamanlarda değişik psikoloji içerisinde olmaktadırlar. Örneğin sabah tam uyku halindeyken uykunun vermiş olduğu mahmurluk belki yatağını vermiş olduğu o sıcaklığı terk edememe duygusu ile ayrı bir makamla insanlar sabah namazına davet edilmektedir. Öyle olunca tamamen yarım günün koşuşturmacasının ardından bir dinlenme anı başlamakta. Öğle ezanı da başka bir makamla icra edilmekte. İkindiye geldiğimiz zaman tam günün artık yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşılmakta olan bir an. İnsanlar büyük bir koşuşturmaca içerisinde büyük bir telaş içerisinde. Dolayısıyla şu işimi de bitireyim, bu işim de hallolsun duygusu ve düşüncesiyle daha fazla işlerine sarılmış bir haldeyken ikindi ezanın makamı da ona göre icra edilmekte. Akşam artık gün bitmiştir. Orada da yine bir telaş vardır. Güneş ufuktan açmıştır. Ufuk çizgisi yerini gecenin karanlığına terk etmektedir. Dolayısıyla akşam ezanında biraz daha hızlı ve seri başka bir makamla icra edilmekte. Yatsı vakti geldiğinde artık tamamen gündüzün telaşı sona ermiştir. İnsanlar koşuşturmacayı bırakmışlardır. Evlerinde dinlenmeye çekilmişlerdir ve buna da uygun bir makamla yatsı ezanı icra edilmektedir. Günde beş defa insanların psikolojilerini, günlük hayattaki koşuşturmacalarını ve durumlarını düşünerek beş ayrı makamda insanlar kurtuluşa, huzura, namaza, Allah'ın evine, yine Allahutaala tarafından müezzinlerimiz aracılığıyla davet edilmektedirler" şeklinde konuştu.

Hunat Cami Müezzini Fatih Demir ise; "Hunat Cami müezziniyim. Günde beş vakit beş defa burada değişik makamlarda, ezanlar okuyoruz. Öğle ezanları 'Uşak' makamında okunuyor. Uşak makamı adı üzerinde 'Aşıklar Makamıdır. Günün tam öğle vaktinde insanların yüreğine dokunur. Orada böyle duygusal bir hissiyat uyandırır, adeta bir makamdır. Biz de inşallah o makamdan şöyle, o makamdaki ezandan biraz icra etmeye çalışalım" ifadelerinde bulundu.