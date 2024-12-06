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Kırşehir Koruma Platformu meclis üyelerini altın madenleri konusunda bilgilendirdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Koruma Platformu, belediye meclisi üyelerini altın madenleri konusunda bilgilendirdi.

Kırşehir Koruma Platformu meclis üyelerini altın madenleri konusunda bilgilendirdi
Kayseri GündemEditör

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Koruma Platformu, belediye meclisi üyelerini altın madenleri konusunda bilgilendirdi.

Platform Başkanı Mustafa Düger, platformun şehrin doğası, çevresi ve tarihiyle ilgili çalışmalar yaptığını belirterek, “Kırşehir’de yürütülen maden alanları, şehrin dokusunu bozmaktadır. Maden alanları yaklaşık 8 bin dönümlük bir alan. Boztepe ilçesi alanı geniş bir alan. Devletimizin büyümesi ve kalkınması için yapılan her çalışmanın destekçisiyiz. Fakat altın madenciliği devletin lehine bir çalışma değildir. Altın madenciliğinin şehre bir getirisi yoktur” dedi.

Meclis üyelerini ÇED raporu hakkında da bilgilendiren Düger, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"ÇED raporunda devlete ödenmesi planlanan rakam çok küçük bir rakam. Altın madeninin ortaya çıkması durumunda hayvancılık ve yer altı kaynakları zarar görecek. Burada yapılan işlemlerde kamu yararı yoktur. Kırşehir halkını siyaset üstü davranmaya davet ediyorum. Sondaj çalışmaları bitti, bakanlıkta onay aşamasında beklemekte. Bizler platform olarak şehrin ve devletin menfaatlerini düşünüyoruz.”

İHA
Kayseri Gündem

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