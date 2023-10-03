Kayseri’nin ilk ve tek Kornea Bankası Şehir Hastanesi’nde açıldı

Bulanık görme, göz sulanması, çapaklanma, kızarıklık ve göz ağrıları semptomlarıyla anlaşılan, Keratokonus, Herpetik keratit ve kornea skarları gibi görme yetisine zarar veren, kaybettiren hastalıkların tedavilerinin yapılması adına Kornea Bankası, 2 hafta önce Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde açıldı ve bir hafta önce de ilk başarılı kornea nakli gerçekleştirildi.

Kornea hastalıklarının tedavileri için daha öncelerinde Konya, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerden kornea temin ettiklerini söyleyen Doçent Doktor Ender Sırakaya, “Kornea Bankası’nın açılma süreci, pandeminin de araya girmesiyle yaklaşık 4 ile 5 yıl kadar bir süreyle maalesef sekteye uğradı. Son 1 yıl içerisinde işlemlerimizi hızlandırarak Kayseri’deki tek Kornea Bankası’nın açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Daha öncesinde diğer illerde en yakın olarak Konya, Ankara ve İstanbul’da vardı ve korneaları o şehirlerden temin ediyorduk. Artık Kayseri ve çevre illere hastanemiz bünyesindeki Kornea Bankası ile hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu tabii bize büyük bir avantaj sağlıyor, korneamızı kendimiz aldığımız için bu sayede ameliyatlar daha hızlanmış olacak. Ameliyat sıralarımız daha çabuk gelecek ve ayrıca tüm Türkiye’ye kornea sağlayarak bir hizmette bulunmuş olacağız” şeklinde konuştu.

‘İLK NAKLİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK’

Doktor Sırakaya, açılan Kornea Bankası’nın bir hafta önce ilk kornea naklini gerçekleştirdiğini ve kornea hastalıklarından birisi olan keratokonus teşhisli bir hastayı tedavi ettiklerini söyledi. Keratokonus hastalığı hakkında bilgiler de paylaşan Sırakaya, “İrem’in Keratokonus hastalığı vardı. Keratokonus hastalığı, gözün kornea tabakasının şeffaflaşarak görmede bir bozulmaya neden olan ilerleyici bir hastalıktır ve en son çare kornea nakli yapılması gerekiyordu. Saat camı gibi olan bu şeffaf kornea dokusunu uygun bir donörden alarak cerrahi bir müdahale ile hastamıza başarılı bir şekilde naklediyoruz. Yaklaşık olarak 2 hafta önce açtığımız Kornea Bankamızda, bir hafta öncesinde ilk korneamızı alarak hastamız İrem’e kornea naklini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Şu an her şey yolunda gidiyor, bundan sonraki süreçte de hasta sayımızı artırarak hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Korneanın yapısı hakkında da açıklama yapan Doktor Sırakaya; hastalarda uyum yeteneği çok yüksek olan, nakli yapılan organlar arasında doku, kan ve doku antijen uyumu gerektirmeyen ve damarlı bir doku olmadığı için tedavi edilme imkânı en yüksek olan doku olduğunu söyledi. Kornea bankacılığının ilerlemesi ve kornea nakillerinin artması için de bütün vatandaşlara korneaları bağışlamalarıyönünde çağrıda bulundu.

Kornea Bankası’nda ilk kornea nakli gerçekleştirilen keratokonus hastası İrem Sena Erdoğan, hastalığının ilk zamanlarında çok fazla baş ağrıları çektiğini ve bulanık gördüğünü söylemesinin yanı sıra yakın mesafeden dahi görme duyusunun zayıf olduğunu belirtti. Kornea naklinin ardından görme yetisinin daha iyi olduğunu ve sürecin iyiye gittiğini ifade etti.