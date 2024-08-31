Kayseri'nin kubbesi kurşunla kaplanan ilk camisi

Kurşunlu Cami ve Şadırvanı

Kayseri Kocasinan İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve Mimarsinan tarafından inşa edilen Kurşunlu Camii görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Kayserili Mimar Sinan’ın Kayseri’deki eseri, mermer giriş kapısı ile dikkat çeken 1585 tarihli cami, Kayseri’deki nadide Osmanlı mimarisi örneklerinden birisidir.

Memleketi Kayseri olan Mimar Sinan’ın 1573 yılında inşa ettirdiği ve asıl adı Hacı Ahmet Paşa Camii olan bu cami, merkezi kubbesinin kurşunla kaplı olmasından dolayı "Kurşunlu Cami" adını almıştır. Cami, şehirde 12 eser yapan Mimar Sinan’ın Kayseri’de Kurşunlu Cami ve Şadırvanı günümüze ulaşmış tek eseri olma özelliğini taşımaktadır. İç süslemeleri, minberi ve avluda sekiz sütuna basan sivri kemerlerin taşıdığı kubbeli şadırvanı ile dikkat çekmektedir. Klasik Osmanlı dönemi mimari eseri olan Kurşunlu Cami, kalem nakışları ve süslemeleri bakımından Kayseri’nin en güzel camilerinden biridir.

Kurşunlu Camii’nin düzgün kesme taştan inşa edilen son cemaat yeri, Mimar Sinan’ın İstanbul Üsküdar’daki Mihrimah, Atik Valide ve Eminönü Rüstem Paşa camilerinde olduğu gibi çift revaklıdır.

Osmanlı dönemine ait ve dünyaca ünlü mimar, Mimarsinan’ın Kayseri’de günümüze ulaşan tek eseridir. 1573 yılında rahmetli Mimarsinan tarafından Hacı Ahmet Paşa Camii ismi ile yapmıştır.

Camiyi yaptıranın Rumeli, Şam ve Karaman Beylerbeyi Hacı Ahmed Paşa olduğu giriş kapısı üzerindeki kitabeden anlaşılmaktadır. Kapının üzerindeki orijinal kitabede şu ifadeler yer almaktadır:

“Şehr-İ Zilhicce’de urmuşsun ânın bünyâdın

Dilerim haşre değin sahibine ola dua

Oldu mamür velayet dedim ana târih

Yapalı Kayseri’de camiin Ahmed Pâşâ”

Günümüz Türkçesi ile kitabe:

“Bu binanın temeli Zilhicce ayında atıldı

Dilerim dünya durdukça sahibine dua edile

Bu tarihte bu şehir mamur oldu

Bunu Ahmet Paşa Kayseri’de yaptırdı”

Erhan ÜNLÜ