Kayseri'nin Meslek Liselerinden Teknolojiye Büyük Katkı: Geleceğin İcatları Yolda

Kumandalı Hasta Yatağı Seri Üretime Hazırlanıyor

Okul bünyesinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından tasarlanan ve patentli bir ürün olan kumandalı hasta yatağı, yakında sanayi ürünü olarak seri üretime geçmeye hazırlanıyor. Ayrıca, 3D yazıcılarla geliştirilen yeni icatlar da şimdilik sır gibi saklanıyor.

Milli Robotik Yarışması Kayseri’de

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’in girişimleriyle Kayseri’ye kazandırılan Milli Robotik Yarışması, Türkiye genelinden 5 binden fazla mesleki eğitim öğrencisinin yaptığı robotları bir araya getirecek. Bu etkinlik, gençlere farklı bir vizyon kazandırmayı hedefliyor.

Türkiye’nin Teknoloji Üretiminde Yeni Dönem

Meslek liselerindeki bu tür projeler, Türkiye’nin teknoloji üreticisi ve ihracatçısı olma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Öğrencilerin sektörde aranan bireyler haline gelmesi, ülkenin gelecekteki refah seviyesini artıracak bir potansiyel sunuyor.