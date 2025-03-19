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  • TBMM'den Google'a Tepki: 'Algoritma Değişiklikleri Medya Özgürlüğünü Tehdit Ediyor'

TBMM'den Google'a Tepki: 'Algoritma Değişiklikleri Medya Özgürlüğünü Tehdit Ediyor'

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google'ın şeffaf olmayan algoritma değişiklikleri ve bu değişikliklerin medya kuruluşlarına etkilerini görüşmek üzere perşembe günü toplanacak.

TBMM'den Google'a Tepki: 'Algoritma Değişiklikleri Medya Özgürlüğünü Tehdit Ediyor'

Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Google’ın tek taraflı politikalarının medya ekosistemine ciddi zarar verdiğini belirterek, bu duruma karşı net bir duruş sergileyeceklerini ifade etti.

‘’Halkın Haber Alma Hakkı Sınırlandırılıyor"

Yayman, 2024 yılında yapılan algoritma değişikliklerinin bazı haber sitelerinin "keşfet" trafiğini sıfırladığını ve belirli platformlara ayrıcalık tanındığını vurguladı. Bu durumun rekabet ortamını bozduğunu ve halkın haber alma özgürlüğünü tehdit ettiğini dile getiren Yayman, dijital platformların tarafsız ve adil olması gerektiğinin altını çizdi.

 "Sansür Mekanizmasına Dönüşüyor"

Google’ın aldığı kararların medya kuruluşlarını ekonomik olarak zor durumda bıraktığını belirten Yayman, "Dijital platformların keyfi uygulamaları, medya kuruluşları için sadece ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda doğrudan bir sansür mekanizmasına dönüşmektedir. Yayıncıların kendi kaderlerini belirleme hakkı ellerinden alınamaz," dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun bu süreci yakından takip edeceği ve gerekli düzenlemelerin hayata geçirileceği açıklandı.

 

Haber Merkezi

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