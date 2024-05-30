Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı Nisan ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Kayseri’nin Nisan ayı ihracatında düşüş yaşanmıştır. Bu düşüş moralleri bozmamalı, ihracata dönük üretim sürmelidir. Sanayicilerimiz beklentisi yatırım desteklerinin sağlanmasıdır” dedi.

Başkan Yalçın açıklamasında; "Türkiye’nin ihracatı 2024 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 19 milyar 254 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 4,0 artarak 29 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracat 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 82 milyar 839 milyon dolar, ithalat yüzde 9,0 azalarak 113 milyar 81 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar uygulanan orta vadeli programın başarılı şekilde yürütüldüğüne işaret etmektedir" şeklinde konuştu. Kayseri’nin Nisan ayı ihracat rakamlarına da değinen Başkan Mehmet Yalçın; "Kayseri’nin 2024 yılı Nisan ayındaki ihracatı önceki aya oranla gerileyerek, 280 milyon 250 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu yılın ilk 4 aylık dönemindeki ihracat rakamımız ise 1 milyar 204 milyon dolar olmuştur. Kayseri’nin Nisan ayı ithalatı ise geçen yılın aynı ayına oranla düşüş göstererek, 136 milyon 286 bin dolar olmuştur. Kayseri’nin ihracatında küçük de olsa daralma yaşandığı görülmektedir. Nisan ayı ihracat rakamlarında yaşanan düşüş umutları kırmamalıdır. Bu durumun yaz aylarından itibaren pozitif hale dönüşmesi beklenmektedir” diye konuştu.

Başkan Yalçın açıklamasında, Türkiye’nin ihracat rakamlarının artması için büyük azim ve gayretle çalışan tüm sanayicileri ve ihracatçıları kutlayarak; "Ülkemizin orta vadeli program çerçevesinde uyguladığı ekonomi politikaları ve enflasyonla mücadelesi devam etmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranındaki iyileşme sürmektedir. İhracatçı sanayicilerimiz döviz kurundan kaynaklı kayıplar nedeniyle endişelidir. Alınacak yeni önlemlerle ihracatçılarımızın sanayicilerimizin desteklenmesi önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.