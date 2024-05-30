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  • Başkan Özdoğan: 'Gelbula mevkiindeki su sorunu bu yaz giderilecek'

Başkan Özdoğan: 'Gelbula mevkiindeki su sorunu bu yaz giderilecek'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ilçe genelinde belediye ve diğer kurumlarca yürütülen çalışmaların birçok noktada devam ettiğini söyledi. Başkan Özdoğan, 'Karpuzsekisi Gelbula mevkiinde yapılan çalışma ile içme suyu sorunu giderilecek dedi.

Başkan Özdoğan: 'Gelbula mevkiindeki su sorunu bu yaz giderilecek'
Kayseri GündemEditör

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçe genelinde belediye ve diğer kurumlarca yürütülen çalışmaların birçok noktada devam ettiğini söyledi. Başkan Özdoğan, “Karpuzsekisi Gelbula mevkiinde yapılan çalışma ile içme suyu sorunu giderilecek" dedi.

İlçe genelinde yürütülen çalışmaları yakından takip eden ve sık sık vatandaşlarla görüşen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Karpuzsekisi Mahallesi Gelbula mevkiinde 13 hanenin içme suyu ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Özdoğan, “Yürütülen çalışma bu bölgedeki içme suyu sorununu giderecek. Ayrıca Milli Emlak’ta devam eden işlerin durumu hakkında da muhtarımızla birlikte vatandaşlarımıza bilgi verdik. Tapulama işlemleri hakkında geldiğimiz noktayı yerinde tespit etmiş olduk" dedi.

Başkan Özdoğan, Karpuzsekisi Muhtarı Nihat Koçak ve belediye ekipleri ile birlikte yaptığı incelemede, “Burada yaklaşık 13 hanemizin içme suyu ile ilgili talepleri vardı. yılın başından itibaren değerlendirilmişti. Şu an itibarıyla incelemeler tamamladı ve inşallah bu yaz itibarıyla içme suyu ihtiyacı olan hanelerimizin bu ihtiyaçları karşılanmış olacak. Aynı zamanda Milli Emlak’ta devam eden işlerin durumu hakkında da muhtarımızla birlikte vatandaşlara bilgi verdik. Tapulama işlemleri hakkında geldiğimiz noktayı yerinde tespit etmiş olduk. Bugün hem Hürmetçi’de hem de Karpuzsekisi ve Çayırkaşı alanında yerinde tespit ve incelemelerde bulunduk. Çünkü burada devam eden işlerimiz var ve tamamlanmak üzere olan projelerimiz mevcut. Burada yaşayan vatandaşlarımızın konforu ve rahatı için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bize yüreğini açan muhtarıma, hemşerilerime ve burada bulunan ağabeylerime teşekkür ediyorum. İnşallah tüm talepleri yerine getirmek için çalışmalarımız hızla devam ediyor" şeklinde konuştu.

Başkan Özdoğan: 'Gelbula mevkiindeki su sorunu bu yaz giderilecek'
Başkan Özdoğan: 'Gelbula mevkiindeki su sorunu bu yaz giderilecek'
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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