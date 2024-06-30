Kayseri'nin parfüm kokan mahallesi: Erkilet

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kurulan ve içerisinde 15 bin kök lavantanın bulunduğu Erkilet Osmangazi Mahallesi’ndeki Lavanta Bahçesi, hem etrafa verdiği kokuyla hem de görsel güzelliğiyle vatandaşların uğrak yeri oldu.

Kocasinan Belediyesi tarafından 2022 yılında 40 dönüm arazide kurulan ve daha sonra 20 dönüm daha eklenerek toplamda 60 dönüm arazi üzerindeki lavantalar, kokusuyla olduğu kadar görselliğiyle de dikkat çeken alanlardan biri oldu. İçerisinde 15 bin kök lavantanın bulunduğu bahçeye gelen vatandaşlar, hem yürüyüşlerini gerçekleştirirken hem de sunduğu görsellikte fotoğraf çekme imkanı buluyor. Vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldıklarını ifade eden Kocasinan Belediyesi Park, Bahçeler Şefi Hasan Çalış, "Burası 40 dönüm üzerine kurulan lavanta bahçemiz. Üzerine 20 dönüm daha ekleyeceğiz ve toplamda 60 dönüm lavanta bahçemiz var. Lavantalar; 19 Mayıs 2022’de 2 yaşındayken dikildi ve şimdi 4 yaşındalar. Burada 15 bin kök lavanta var, bakımlarını yapıyoruz ve gayet sağlıklılar. Bu lavantaları Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’ın talimatıyla paketliyoruz ve ücretsiz bir şekilde halkımıza hediye ediyoruz. 1 kilometre yürüyüş alanımız da mevcut. Vatandaşlarımıza burada rahat nefes alacağı bir ortam sağlamış bulunmaktayız. Vatandaşlarımız da çok memnun. Çocuklarıyla geliyorlar, rahat bir şekilde yürüyüş yapıyorlar" ifadelerini kullandı.