Çankırı’da yapılan ’Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası’ Bölge Finalleri’nde Kayseri’yi temsil eden Hasketbol SK Türkiye 4’üncüsü oldu.

Çankırı’da yaklaşık bir hafta süren Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası Bölge Finalleri grup maçları sonucunda ikinci olarak final grubuna kalan Hasketbol SK, turnuvayı 4’üncü olarak tamamladı. Yahya Kanay, Enes Arık ve Ali Osman Erdoğan’dan oluşan ekip, turnuva sonunda düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını teslim aldı.

Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak turnuva ile ilgili yaptığı değerlendirmede; "Yaklaşık 1 haftadır süren müsabakalar sonucunda turnuvayı 4’üncü olarak tamamlayan ve ilimize kupayla dönen sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi.