Kayseri'nin peribacaları

Kayseri'de peribacalarını andıran kayalar, görsel şölen oluşturuyor.

Kayseri'nin peribacaları
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de peribacalarını andıran kayalar, görsel şölen oluşturuyor.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde bulunan dağlık alanda oluşan ve peribacalarına benzerliği ile dikkat çeken kayalar, görsel şölen oluşturuyor. Dağın yamacında bulunan ve ortalarının oyulduğu görülen kayalar; volkanik mekanizmalar olan kalderaların patlamaları sonucu oluşan peribacalarını andırıyor. Dron ile görüntülenen bölgedeki kayalar, görenlerin de dikkatini çekiyor.

Kayseri'nin peribacaları
Kayseri'nin peribacaları
Kayseri'nin peribacaları
Kayseri'nin peribacaları
Kayseri'nin peribacaları
Kayseri'nin peribacaları
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin organik meyve ve sebzesi bu pazarda
Kayseri'nin organik meyve ve sebzesi bu pazarda
Saadet Partisi İl Yönetiminden Murat Küçük Hakk'a yürüdü
Saadet Partisi İl Yönetiminden Murat Küçük Hakk'a yürüdü
Kayseri'de hareketli dakikalar: Etrafa rastgele ateş açan şahıs emniyeti alarma geçirdi
Kayseri'de hareketli dakikalar: Etrafa rastgele ateş açan şahıs emniyeti alarma geçirdi
Dragon Festivali sona erdi: Hiçbir milletvekili katılmadı
Dragon Festivali sona erdi: Hiçbir milletvekili katılmadı
İYİ Parti GİK Üyesi Yücel: 'Vatandaş Millet Bahçesi'ni gezmekle yetiniyor, uygun fiyata çay, kek hizmeti alamıyor'
İYİ Parti GİK Üyesi Yücel: “Vatandaş Millet Bahçesi’ni gezmekle yetiniyor, uygun fiyata çay, kek hizmeti alamıyor”
Kamyon ile çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü
Kamyon ile çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü