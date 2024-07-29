Talas'ta atlı okçuluk heyecanı

Talas Belediyesi ve Türkiye Atlı Okçuluk Federasyonu ile birlikte düzenlenecek organizasyonla Kayseri 2. Eleme Müsabakaları yapılacak.

Talas'ta atlı okçuluk heyecanı
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi ve Türkiye Atlı Okçuluk Federasyonu ile birlikte düzenlenecek organizasyonla Kayseri 2. Eleme Müsabakaları yapılacak.

Akçakaya Mahallesi’ndeki Talas Model Uçak Pisti’nde 3-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek programa aralarında Kayseri, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Nevşehir’in de olduğu 5 ilden toplam 45 sporcu katılacak. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde yapılacak yarışlarda dereceye giren sporcular, 381 kişinin yer alacağı Türkiye Atlı Okçuluk Finalleri’nde ter dökecek.

09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yarışları tüm vatandaşlar ücretsiz olarak Talas Model Uçak Pistinde izleyebilecek.

Talas'ta atlı okçuluk heyecanı
Talas'ta atlı okçuluk heyecanı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin organik meyve ve sebzesi bu pazarda
Kayseri'nin organik meyve ve sebzesi bu pazarda
Saadet Partisi İl Yönetiminden Murat Küçük Hakk'a yürüdü
Saadet Partisi İl Yönetiminden Murat Küçük Hakk'a yürüdü
Kayseri'de hareketli dakikalar: Etrafa rastgele ateş açan şahıs emniyeti alarma geçirdi
Kayseri'de hareketli dakikalar: Etrafa rastgele ateş açan şahıs emniyeti alarma geçirdi
Dragon Festivali sona erdi: Hiçbir milletvekili katılmadı
Dragon Festivali sona erdi: Hiçbir milletvekili katılmadı
İYİ Parti GİK Üyesi Yücel: 'Vatandaş Millet Bahçesi'ni gezmekle yetiniyor, uygun fiyata çay, kek hizmeti alamıyor'
İYİ Parti GİK Üyesi Yücel: “Vatandaş Millet Bahçesi’ni gezmekle yetiniyor, uygun fiyata çay, kek hizmeti alamıyor”
Kamyon ile çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü
Kamyon ile çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü