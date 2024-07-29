Talas'ta atlı okçuluk heyecanı
Talas Belediyesi ve Türkiye Atlı Okçuluk Federasyonu ile birlikte düzenlenecek organizasyonla Kayseri 2. Eleme Müsabakaları yapılacak.
Talas Belediyesi ve Türkiye Atlı Okçuluk Federasyonu ile birlikte düzenlenecek organizasyonla Kayseri 2. Eleme Müsabakaları yapılacak.
Akçakaya Mahallesi’ndeki Talas Model Uçak Pisti’nde 3-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek programa aralarında Kayseri, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Nevşehir’in de olduğu 5 ilden toplam 45 sporcu katılacak. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde yapılacak yarışlarda dereceye giren sporcular, 381 kişinin yer alacağı Türkiye Atlı Okçuluk Finalleri’nde ter dökecek.
09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yarışları tüm vatandaşlar ücretsiz olarak Talas Model Uçak Pistinde izleyebilecek.