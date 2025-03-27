Kayseri'nin Şubat ayı ihracatı düştü: 295 Milyon Dolar
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin ihracatı Şubat ayında 148 ülkeye 295 milyon 660 bin dolar olarak gerçekleşti. Kayseri Sanayi Odası, Şubat ayındaki ihracatın bir önceki aya göre %4,7 oranında düştüğünü ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %5,81 oranında bir azalma yaşandığını bildirdi.
Kayseri’de Ocak ayında gerçekleştirilen ihracatın, çoğunlukla mobilya sektöründen kaynaklandığı, kablo ve elektrikli ev aletlerinin de önemli katkı sağladığı belirtildi. En fazla ihracat yapılan ülkeler ise Almanya, Irak ve ABD olarak sıralandı.
Geçmişte yaşanan yüksek enflasyon, finansmana erişimdeki zorluklar ve küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıkların ihracata olumsuz etkileri devam ediyor. Avrupa pazarındaki daralma, Türkiye’nin ihracat rakamlarını etkileyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.
Ancak, Kayseri’nin son 12 aylık ihracatında %2,04 oranında bir artış görüldüğü ve toplam rakamın 3 milyar 755 milyon 314 bin dolar olarak gerçekleştiği ifade ediliyor. İhracatçılar, rekabet avantajını koruyabilmek için döviz kurunun enflasyona paralel kalmasını ve yeni pazarlara girişin artırılmasını umuyor.