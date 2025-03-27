  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'nin Şubat ayı ihracatı düştü: 295 Milyon Dolar

Kayseri'nin Şubat ayı ihracatı düştü: 295 Milyon Dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin ihracatı Şubat ayında 148 ülkeye 295 milyon 660 bin dolar olarak gerçekleşti. Kayseri Sanayi Odası, Şubat ayındaki ihracatın bir önceki aya göre %4,7 oranında düştüğünü ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %5,81 oranında bir azalma yaşandığını bildirdi.

Kayseri'nin Şubat ayı ihracatı düştü: 295 Milyon Dolar

Kayseri’de Ocak ayında gerçekleştirilen ihracatın, çoğunlukla mobilya sektöründen kaynaklandığı, kablo ve elektrikli ev aletlerinin de önemli katkı sağladığı belirtildi. En fazla ihracat yapılan ülkeler ise Almanya, Irak ve ABD olarak sıralandı.

Geçmişte yaşanan yüksek enflasyon, finansmana erişimdeki zorluklar ve küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıkların ihracata olumsuz etkileri devam ediyor. Avrupa pazarındaki daralma, Türkiye’nin ihracat rakamlarını etkileyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ancak, Kayseri’nin son 12 aylık ihracatında %2,04 oranında bir artış görüldüğü ve toplam rakamın 3 milyar 755 milyon 314 bin dolar olarak gerçekleştiği ifade ediliyor. İhracatçılar, rekabet avantajını koruyabilmek için döviz kurunun enflasyona paralel kalmasını ve yeni pazarlara girişin artırılmasını umuyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erciyes 38 FK, Edirne'den yenilgiyle döndü
Erciyes 38 FK, Edirne’den yenilgiyle döndü
Hayvanat Bahçesi Ramazan Bayramı'nda Ücretsiz Ziyarete Açık!
Hayvanat Bahçesi Ramazan Bayramı’nda Ücretsiz Ziyarete Açık!
Kayseri'de Mezarlıklarda Ramazan Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı
Kayseri’de Mezarlıklarda Ramazan Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı
Kayseri'nin Şubat ayı ihracatı düştü: 295 Milyon Dolar
Kayseri'nin Şubat ayı ihracatı düştü: 295 Milyon Dolar
Kayserigaz da tarihe karıştı
Kayserigaz da tarihe karıştı
Kayseri'de Hacı Kılıç Camii'nde itikaf Coşkusu
Kayseri’de Hacı Kılıç Camii’nde itikaf Coşkusu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!