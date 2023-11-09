Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri'de son dönemlerde su ücretlerine yapılan fahiş zam tepkilere neden oluyor. Türkiye'de musluktan akan suyun içilebildiği ve her sondajından su çıkabilen illerden biri olan Kayseri'de hane kullanımındaki su ücretleri elektrik fiyatlarını geçti.

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  • 09.11.2023 15:16
  • Güncelleme: 09.11.2023 15:18
Kayseri'nin Suyu El yakıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de son dönemlerde su ücretlerine yapılan fahiş zam tepkilere neden oluyor. Türkiye’de musluktan akan suyun içilebildiği ve her sondajından su çıkabilen illerden biri olan Kayseri’de hane kullanımındaki su ücretleri elektrik fiyatlarını geçti.

Hanelerde kullanılan su ücretlerinin normalde elektrik için ödenen rakamın neredeyse yarısıyken, son dönemlerde elektrik ücretlerinin çok üzerinde ücretlendirilmesi, Kayseri’nin menba-ı hayatı olan Erciyes’e sırtını yaslamış bir şehirde yaşayanlar için tepkilere neden oluyor.

Bir kısım sosyal medya platformlarında su faturalarını paylaşıp, ödemek zorunda olduğu yüksek faturalardan yakınan su tüketicileri ‘evde iki kişiyiz, haftada bir makine çalıştırıyoruz. İçme ve yemek için suyu dışarıdan damacana ile alıyorum. Bu işte bir şey dönüyor. Bu millet bunu hak etmiyor, bu seçimde belediyeye oy falan yok’  tarzında paylaşımlar yapıyorlar.

İnsanlığın ortak değeri olan, hava, su, toprak ve ateş’in elde edilme, tesisat ve kurumsal maliyetlerin üzerinde bu denli yüksek bedellerle satılmasına bir anlam veremeyen vatandaşlar belediyelere karşı oldukça tepkili.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, hanelerin doğalgaz tüketim bedellerini bir yıllığına bedelsiz hale getirmesinden sonra, belediyelerin Kayseri gibi her yanından su fışkıran bir memlekette su bedellerini fahiş bir şekilde artırması, yerel seçimlere az bir süre kala pek de şık görünmüyor.
 

Haber Merkezi

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