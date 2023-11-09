Başkan Yalçın'dan çocuklara ara tatil hediyesi

Gençlere ve çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinliklerle dikkat çeken Talas Belediyesi, ara tatil dönemi için de birbirinden özel programlar düzenledi.

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  • 09.11.2023 15:11
  • Güncelleme: 09.11.2023 15:22
Başkan Yalçın'dan çocuklara ara tatil hediyesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Gençlere ve çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinliklerle dikkat çeken Talas Belediyesi, ara tatil dönemi için de birbirinden özel programlar düzenledi.

Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri çerçevesindeki gösteriler ara tatilin ilk günü olan 11 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle izlenen çizgi film Rafadan Tayfa’nın sahne gösterisi ve konseri çocuklara keyifli anlar yaşatacak. Cumartesi günü iki seans halinde gerçekleşecek olan program, 13.00 ve 16.00 saatlerinde başlayacak.

Bir diğer programda ise çocuklara yönelik illüzyon gösterileriyle tanınan Enver Ertaş, 13 Kasım Pazartesi günü saat 13.00 ve 16.00’da sahne alacak. Tatilin son programında ise Türk geleneksel sahne oyunları olan Orta Oyunu, Meddah ve Karagöz ile Hacivat, Hayal Sahnesi Müzikli Çocuk Gösterisi adıyla saat 13.00 ve 16.00’da başlayacak. Ücretsiz olarak izlenebilecek her üç etkinlik de Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

İHA

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