Kayseri'nin Talepleri İçin MHP Heyeti Ankara'da

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ile birlikte Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik'i ziyaret etti.

Kayseri'nin Talepleri İçin MHP Heyeti Ankara'da

Heyet, ilçelerin sağlık alanındaki taleplerini ileterek Kayseri’ye yapılacak yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretin ardından Milletvekili Ersoy, sosyal medya hesabından teşekkürlerini ileterek şu ifadeleri kullandı: “Sevdamız Kayseri’nin taleplerini ilettik ve yapılacak yatırımlar hakkında istişarede bulunduk. Değerli Bakanımıza nazik kabulleri, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum.”

 

Haber Merkezi

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