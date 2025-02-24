  • Haberler
  • Gündem
  • Ramazanda pide fiyatı değişmedi: Çifte pide 18 TL

Ramazanda pide fiyatı değişmedi: Çifte pide 18 TL

Kayseri Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan, 360 gram çifte pidenin fiyatının Ramazan ayında fiyat geçişi olmadan 18 TL'den satılacağını duyurdu.

Ramazanda pide fiyatı değişmedi: Çifte pide 18 TL

Kayseri Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan, Kayseri Ticaret Odası tarafından başlatılan ‘Ramazanda zam yok bereket çok’ kampanyası basın toplantısında 360 gram çifte pidenin fiyatının Ramazan ayında fiyat geçişi olmadan 18 TL’den satılacağını duyurdu.

Aslan, konuya ilişkin; “6-7 ay önceki fiyatımız olan 360 gram çifte pidenin fiyatını bu Ramazanda fiyat geçişi yapmadan 18 lira ile devam edeceğiz. Bu arada şunu da basın mensuplarına duyuruyorum halkımıza tüm iyi fiyat sahibiyim vatandaşlarımız Ramazan ayında da Ramazan ayı haricinde de bütün fırınlarımızdan ücretsiz ekmeklerini alabilirler” şeklinde konuştu

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Merkez Halk Kütüphanesi Yenileniyor: 7/24 Hizmet Anlayışıyla Modern Dokunuşlar
Merkez Halk Kütüphanesi Yenileniyor: 7/24 Hizmet Anlayışıyla Modern Dokunuşlar
NNYÜ Sağlık ve Gıda Hukuku Kongresi ile Öne Çıktı
NNYÜ Sağlık ve Gıda Hukuku Kongresi ile Öne Çıktı
Aydınlıkevler'de Kentsel Dönüşüm başlıyor
Aydınlıkevler'de Kentsel Dönüşüm başlıyor
Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, '6 Şubat'tan beri Hâlâ o gün bugün nöbet tutmaya devam ediyoruz'
Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, '6 Şubat'tan beri Hâlâ o gün bugün nöbet tutmaya devam ediyoruz'
Vali Çiçek: 'Kayseri Kızılay'a Kızılay Kayseri'ye çok yakışıyor'
Vali Çiçek: “Kayseri Kızılay’a Kızılay Kayseri’ye çok yakışıyor”
İYİ Partili Şener, 'Patates üreticisinin ürettiği patatesler ellerinde kalıyor'
İYİ Partili Şener, “Patates üreticisinin ürettiği patatesler ellerinde kalıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!