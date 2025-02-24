Ramazanda pide fiyatı değişmedi: Çifte pide 18 TL

Kayseri Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan, Kayseri Ticaret Odası tarafından başlatılan ‘Ramazanda zam yok bereket çok’ kampanyası basın toplantısında 360 gram çifte pidenin fiyatının Ramazan ayında fiyat geçişi olmadan 18 TL’den satılacağını duyurdu.

Aslan, konuya ilişkin; “6-7 ay önceki fiyatımız olan 360 gram çifte pidenin fiyatını bu Ramazanda fiyat geçişi yapmadan 18 lira ile devam edeceğiz. Bu arada şunu da basın mensuplarına duyuruyorum halkımıza tüm iyi fiyat sahibiyim vatandaşlarımız Ramazan ayında da Ramazan ayı haricinde de bütün fırınlarımızdan ücretsiz ekmeklerini alabilirler” şeklinde konuştu