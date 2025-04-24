Kayseri'nin Üretim Gücü TBMM'de Masaya Yatırıldı

Kayseri'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat vizyonu, TBMM'de Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında gerçekleştirilen verimli bir toplantıda ele alındı.

Kayseri'nin Üretim Gücü TBMM'de Masaya Yatırıldı

MÜSİAD Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Milletvekilleriyle bir araya gelerek şehrin ekonomik potansiyelini ve geleceğe yönelik hedeflerini değerlendirdi.  

Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın paylaştığı açıklamalara göre, toplantıda Kayseri'nin üretim gücünün dünya çapında nasıl daha etkin bir şekilde kullanılabileceği ve şehrin ekonomik kalkınmasına yönelik stratejiler detaylı bir şekilde tartışıldı.  

Bu toplantı, Kayseri'nin "Kayseri Üretir, Dünya Tüketir" sloganıyla uluslararası arenada daha güçlü bir yer edinme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

 

Haber Merkezi

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