Milletvekili Cıngı, Kayseri'nin eşsiz özelliklerini meclise taşıdı

Cıngı, Kayseri’nin 6000 yıllık tarihi geçmişiyle açık hava müzesi gibi olduğunu ifade ederek, her ilçesinin kendine özgü kültürel ve doğal zenginlikler barındırdığını aktardı. Şehrin dört mevsim turizme uygun olduğunu vurgulayan Cıngı, tüm vatandaşları bu tarihi şehri keşfetmeye davet etti.

Erciyes’in Kayseri’nin simgesi haline geldiğini kaydeden Cıngı, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla buranın yalnızca bir kayak merkezi değil, aynı zamanda yaz sporları için de ideal bir nokta haline geldiğini ifade etti. Yüksek İrtifa Kompleksi’nin 1820 metre yükseklikte bulunduğunu belirten Cıngı, sporcuların yıl boyunca burada çeşitli etkinlikler yapabileceğinin altını çizdi.

Yeni turizm projelerine de dikkat çeken Cıngı, Tomarza’daki Zamantı Irmağı kano parkuru ve UNESCO listesine dahil edilen Soğanlı Vadisi gibi yerlerin doğaseverler için büyük cazibe merkezi haline geldiğini söyledi. Ayrıca, Aziz George Kilisesi’nin restorasyonunun inanç turizmine katkı sağlayacağını belirtti.

Kayseri mutfağının turizmdeki önemine de değinen Cıngı, Kayseri Mantısı, Kayseri Pastırması ve Kayseri Sucuğu gibi yöresel lezzetlerin gastronomi turistlerini şehre çekeceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yıl Kayseri’yi de kapsayacak olmasının, şehrin tanıtımına katkı sağlayacağını müjdeledi. Cıngı, “Kayseri, her köşesinde binlerce yılın tarihini barındırıyor ve herkesin mutlaka görmesi gereken bir şehir” dedi.