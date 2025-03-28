Kayseri Öğretmenevi Yıkıldı: Öğretmenler yuvasız kaldı
Kayseri'deki Öğretmenevi, eğitim camiasının merkez noktalarından biri olarak yıkım sürecine girdi. Hızla devam eden bu yıkım çalışmaları, on binlerce öğretmen ve eğitimcinin mağduriyetine yol açıyor. Öğretmenevi ve düğün salonunun yıkılması, eğitim dünyasında büyük bir üzüntü yarattı.
Yıkım, 6 Şubat depreminde hasar gören yapı ile ilgili alındı ve bu süreçte öğretmenlere geçici bir çözüm sunulmaması tepkilere neden oldu. Yerine yeni bir Öğretmenevi yapılması için yetkililerin çalışmalara başladığı belirtiliyor; yeni mekanın Millet Bahçesi içinde veya Kartal Kavşağı'na yakın bir alanda inşa edileceği gündemde. Ancak, Sahabiye bölgesinde veya mevcut Öğretmenevinin yerine yapılacak bir proje bulunmadığı ifade ediliyor.
Eğitim camiası, bu konuda yaşanan belirsizlik ve mağduriyetler karşısında endişelerini dile getiriyor.