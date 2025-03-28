Kayseri Öğretmenevi Yıkıldı: Öğretmenler yuvasız kaldı

Yıkım, 6 Şubat depreminde hasar gören yapı ile ilgili alındı ve bu süreçte öğretmenlere geçici bir çözüm sunulmaması tepkilere neden oldu. Yerine yeni bir Öğretmenevi yapılması için yetkililerin çalışmalara başladığı belirtiliyor; yeni mekanın Millet Bahçesi içinde veya Kartal Kavşağı'na yakın bir alanda inşa edileceği gündemde. Ancak, Sahabiye bölgesinde veya mevcut Öğretmenevinin yerine yapılacak bir proje bulunmadığı ifade ediliyor.

Eğitim camiası, bu konuda yaşanan belirsizlik ve mağduriyetler karşısında endişelerini dile getiriyor.