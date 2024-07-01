Kayseri Organize'den yabancı uyruklu çalışanlara karşı tedbir çağrısı

Kayseri OSB'den işletmelere atılan mesajda yabancı uyruklu personellere karşı oluşabilecek tepkilere karşı dikkatli olunması istenirken, iş barışının bozulmaması çağrısında bulunuldu.

Kayseri Danışmentgazi Mahallesi'nde meydana gelen taciz olayından sonra Suriyeli işçilerin büyük bir çoğunluğunun ortam yatışıncaya kadar işlerine gidemedikleri ifade ediliyor.

İşletmelere gönderilen mesajda şöyle denildi:

'Saygıdeger Sanayicilerimiz;

Şehrimizde dün meydana gelen üzücü hadise sonrasında Kayseri OSB içerisindeki işletmelerimizde çalısmakta olan yabancı uyruklu personellere karşi oluşabilecek tepkilere karşı tedbirli ve dikkatli olunmasi gerekmektedir. Türkiye'nin sayılı üretim merkezlerinden biri olan ve şehrimizin ihracatının büyük çoğunluğunun gerçekleştirildigi Bölgemiz genelinde iş barışının bozulmamasi adına yasaların çizdiği sınırlar içinde davranılması büyük önem arz etmektedir.'