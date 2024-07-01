O sapık tutuklandı

Kayseri'de dün küçük yaştaki çocuğu istismar eden şüpheli gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

O sapık tutuklandı

Kayseri’de dün yabancı uyruklu bir şahsın Danışmentgazi Mahallesinde küçük yaştaki çocuğa yönelik istismar olayı sonrası yakalanan I.A. isimli şüpheli, gözaltına alınmıştı. I.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

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