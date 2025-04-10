Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'ne Mehmet Zeki Bayıcı atandı

Mehmet Zeki Bayıcı Kimdir?

1967 yılında Mardin’in Artuklu ilçesinde doğan Mehmet Zeki Bayıcı, 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Meslek hayatına 1989-1990 yılları arasında yevmiyeli mühendis olarak başlayan Bayıcı, 1990-1991 yıllarında Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nda yedek subay olarak görev yapmıştır. 1991-1995 arasında Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Koyulhisar Orman İşletme Şefliği, 1995-1998 yılları arasında ise Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Bartın-Ulus ve Yenice Orman İşletme Şefliği görevlerinde bulunmuştur.

1998 yılında Beyşehir Orman İşletme Şefi olarak çalışan Bayıcı, aynı yıl Mardin Orman İşletme Müdürlüğü’ne atanarak burada Müdür Yardımcılığı ve Müdürlük görevlerini üstlenmiştir. 2001-2014 yılları arasında Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü’nde Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü ile İzin İrtifak Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.

2014-2021 yılları arasında Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü’nde Bölge Müdür Yardımcısı olarak hizmet veren Bayıcı, 2021 yılında kısa bir süre Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü’nde Bölge Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra tekrar Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü olarak atanmıştır.

05 Kasım 2021 ile 22 Ocak 2025 tarihleri arasında Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü olarak görev yapan Mehmet Zeki Bayıcı, 23 Ocak 2025 itibarıyla Kayseri Orman Bölge Müdürü olarak atanmıştır.