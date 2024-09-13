  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'dan Mevlid Kandili mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'dan Mevlid Kandili mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Mevlid Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'dan Mevlid Kandili mesajı
Kayseri GündemEditör

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Mevlid Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın mesajında, “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyaya teşrifini müjdeleyen Mevlid Kandiline ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz.” dedi.

Başkan Yalçın, mesajını şöyle sürdürdü:

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) doğumu, dünya tarihinin en önemli hadiselerinden biridir. O’nun gelişiyle, bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde, zihin, fikir ve ahlak planında tarihin en büyük dönüşümü yaşanmıştır. Cahiliye döneminde yolunu ve değerlerini kaybeden insanlar, O’nun peşinden giderek, kardeşliğin, ahde vefanın, güzel ahlakın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri olmuşlardır.

Sözleri, hadisleri, ahlakı ve güzide yaşantısıyla tüm insanlığa örnek olan Peygamber Efendimiz’in dünyayı onurlandırdığı bu mübarek geceyi kendimizi sorgulamamız ve Allah’ın sonsuz merhametinden faydalanabilmemiz için bir vesile olarak görmeli ve en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.

Bu çerçevede Müslümanlar için güzelliklere erişme, af ve mağfirete ulaşmanın kapılarını açan bu gecenin birlik ve beraberliğimize, dirlik ve düzenimize vesile olmasını temenni ediyorum.

İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesi dileğiyle, sanayicilerimizin, hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam âleminin “Mevlid Kandilini” ve “Mevlid-i Nebi Haftasını” tebrik ediyor, bu mübarek gecede ve haftasında yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin makbul olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Ölümlü trafik kazasındaki firari şüpheli yakalandı
Ölümlü trafik kazasındaki firari şüpheli yakalandı
Kız arkadaşının cep telefonunu alan şahsa hapis cezası
Kız arkadaşının cep telefonunu alan şahsa hapis cezası
1000 metre yüksekten yerin 50 metre altını tarayabilen yerli dron üretildi
1000 metre yüksekten yerin 50 metre altını tarayabilen yerli dron üretildi
KHK ile messlekten atılıp tutuklanan öğretmene yeniden hapis cezası
KHK ile messlekten atılıp tutuklanan öğretmene yeniden hapis cezası
Mahmut Şahin'den 7 bin tl üzeri ödemelerde banka ve kredi kartı kullanım zorunluluğuna tepki
Mahmut Şahin'den 7 bin tl üzeri ödemelerde banka ve kredi kartı kullanım zorunluluğuna tepki
Türkiye'nin En İyi 100 Bilim İnsanı arasında Erü'den 2 öğretim üyesi girebildi
Türkiye'nin En İyi 100 Bilim İnsanı arasında Erü'den 2 öğretim üyesi girebildi