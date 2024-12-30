Kayseri OSB Başkanı Yalçın: 2025 Temel Atma ve Açılışlar Yılı Olacak

Yalçın, Kayseri OSB'nin eğitimde öncü olduğunu ve sanayi-eğitim işbirliğini güçlendirmek için önemli adımlar atacağını ifade etti. Ayrıca, sanayicilerinin güvenliğini sağlamak için itfaiyeden ve polislerden destek aldığını belirtti.

Hizmet kalitesini artırmak için yeni araçlar alındı ve bilişim alt yapısı güncellendi. E-OSB uygulaması 2025 yılında kullanıma açılacak. Yağmur suyu terfi hattı kapasitesi artırıldı ve yol ağı yenilendi.

Başkan Yalçın, sağlık hizmeti konusunda önemli adımlar atıldığını ve Sağlık Merkezi Projesi ile tedavi cihaz ve doktor atamaları sonrasında hizmetin 2025 yılında başlayacağını ifade etti.

Yeni İş Merkezi inşaatı ve Fevzi Mercan Cami Revak Yapımı Projeleri gibi projeler 2025 yılında tamamlanacak. Yalçın, sanayicilerinin karşılaştığı sıkıntılar karşısında yanında olduğunu ve desteklediğini vurguladı.