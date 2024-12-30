Kayseri GES Projeleri ile 34,2 Milyon TL'lik Enerji Üretti

Yenilenebilir Enerjiye Büyük Önem

Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında her gün yeni yatırımlar yapılırken, KASKİ Genel Müdürlüğü de bu tür yatırımlara büyük önem vererek, yeni tesisler kurdu. Kayseri genelinde altyapı çalışmalarını titizlikle yürüten KASKİ, yüksek enerji tüketimli tesislerinin enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılamak üzere harekete geçti.

Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi GES ve Karpuzsekisi GES

KASKİ Genel Müdürlüğü, Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi GES ve Karpuzsekisi GES’i işletmeye aldı. Bu tesislerde elde edilen enerji üretimi ile Kayseri’nin enerji ihtiyacının önemli bir bölümü karşılandı. KİBAAT GES ile 30 milyon TL değerinde yaklaşık 11 milyon kWh, Karpuzsekisi GES ile de 4,2 milyon TL’lik 1,4 milyon kWh elektrik enerjisi üretildi.

Çevreci ve Yenilikçi Anlayış

Bu projeler, çevreci ve yenilikçi bir anlayışla yenilenebilir enerji kullanımını desteklemek amacıyla hayata geçirildi. 81 bin 698 metrekarelik alanda kurulu gücü 6 bin 500 kWp/h, üretim kapasitesi 5 bin kWe/h olan KİBAAT GES ve 10.000 m² alanda kurulu gücü 860 kWp/h, üretim kapasitesi 750 kWe/h olan Karpuzsekisi GES ile yüksek verimlilik sağlandı.

Geleceğe Hazırlık

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geleceğe daha verimli hazırlanmak ve ihtiyaç duyulan enerjiyi sürdürülebilir kaynaklardan sağlamak amacıyla gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de GES yatırımları sürdürülecek ve ihtiyaç duyulan enerjinin tamamı kendi tesislerinden karşılanacak.

Bu yenilikçi projelerle Kayseri, yenilenebilir enerji alanında önemli bir adım atmış oldu.