Kayseri OSB Başkanı Yalçın, Bakan Uraloğlu'na sanayicinin taleplerini içeren dosya sundu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun teşrifleriyle düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Başkan Yalçın, toplantının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na Kayseri OSB sanayicisinin ulaştırma konusundaki taleplerinin de yer aldığı dosyayı takdim etti. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve il protokolünün teşrifleriyle Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen İstişare toplantısına katıldı. Toplantıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından Kayseri’de hayata geçirilecek ulaştırma alanında farklı başlıklardaki yatırımlara ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldı. İstişare toplantısında katılımcıların sorularını da yanıtlayan Bakan Uraloğlu, bakanlıkça belirlenen takvim kapsamında yatırımlarını sürdürdüklerini vurguladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, istişare toplantısında yapılan bilgilendirme sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’yla bir araya geldi. Kayseri OSB’nin Türkiye’nin sayılı endüstri merkezlerinden biri olduğunu aktaran Başkan Yalçın, sanayicilerin ürettikleri ürünlerini yurt içi ve yurt dışı piyasalara ulaştırma konusunda çektikleri sıkıntıları dile getirdi. Başkan Yalçın, Kayseri OSB’nin Ulaştırma Bakanlığı’nın uhdesinde bulunan konular hakkında taleplerinin de yer aldığı brifing dosyasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na takdim etti. Başkan Yalçın, taleplere ilişkin Bakan Uraloğlu’na harita üzerinde bilgilendirmede bulundu ve çift hatlı demiryolu hattının kurulması, navlun desteklerinin sağlanması ve Kayseri OSB’ye demiryolu bağlantısı yapılabilmesi konusunda talepleri aktardı.

Başkan Yalçın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun gösterdiği yakın ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ve kendisine teşekkür ettiklerini ifade ederek, Kayseri OSB sanayicisinin taleplerinin karşılanması noktasında ümitli olduklarını sözlerine ekledi.