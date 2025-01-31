Kayseri OSB davası ertelendi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı olduğu dönemde görevden uzaklaştırılan Tahir Nursaçan ve OSB yöneticilerine 'zimmet' ve 'kamu görevlisinin resmi belgedeki sahteciliği' iddiasıyla açılan davanın bugün görülen duruşması da ertelendi.

Kayseri OSB davası ertelendi

Kayseri OSB’de yapılan harcamaların denetlenmesi için 2019 yılının haziran ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na bağlı müfettişler görevlendirildi. İncelemeler sonrasında rapor hazırlandı.

Soruşturma sonunda OSB eski Başkanı Tahir Nursaçan ile yöneticiler Ş.Ö., S.S., S.A. ve Ö.B. hakkında ‘zimmet’, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan açılan soruşturma, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanıklar katılmazken, bazı sanık avukatları davada hazır bulundu. 
KEŞİF YAPILACAK
Mahkeme heyeti iddianameye konu olan 79 yapıda keşif yapılmasına karar verildi. 
SANIK SAYISI 10’A YÜKSELDİ
Birleşen dosya nedeniyle sanık sayısı 10’a yükseldi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

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