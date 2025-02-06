Kayseri OSB'den Sağlık Hizmetlerine Büyük Destek: 2 Yeni Eczane Geliyor

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Sağlık Merkezi projesi için yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını belirterek, “Sağlık Merkezimizi kısa bir süre sonra bitirerek Sağlık Bakanlığı'na devredeceğiz. Bölgede sağlık hizmetlerinin eksiksiz karşılanabilmesi için 2 adet eczane yapımı ihalesini de gerçekleştirdik. Müteahhit firmaya yer teslimi yapıldı ve eczaneler 3-4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak," dedi.

Yalçın, sağlık merkezinin tamamlanmasıyla birlikte sanayicilerin ve çalışanların sağlık hizmetlerini bölgeden çıkmadan alabileceklerini vurguladı. "Eczane hizmetinin de yerinde karşılanabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sayede ilaç ihtiyaçlarını da bölge içinden karşılamış olacaklar," şeklinde konuştu.

Eczane işyerlerinin kısa sürede tamamlanarak ihale ile kiraya verileceğini aktaran Yalçın, “Her biri yaklaşık 50 metrekare olarak planlanan eczanelerimiz, tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde projelendirilmiştir. Projemizin sanayicilerimize, çalışanlarımıza ve bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum," diye ekledi.