Kayseri OSB'den Suriye'de Yatırım Atağı: Türkiye-Suriye İktisadi İşbirliği Zirvesi

Zirvede, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve diğer MÜSİAD yetkilileri de hazır bulundu. Kayseri OSB heyeti, firma ziyaretleri yaparak B2B toplantılarında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, zirvenin büyük bir başarıyla tamamlandığını belirterek, Suriye’deki yönetim değişikliğinin ardından bu ülkenin öneminin arttığını vurguladı. Yalçın, "Türkiye-Suriye İktisadi İşbirliği Zirvesi’nin hazırlanmasında emeği geçen herkese özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kayseri’nin sanayi ve ticaret yatırımları bakımından Suriye’de büyük bir atılım içinde olacağını düşünüyoruz," dedi.

Ayrıca, Yalçın Kayseri’nin 2024 yılı ihracat rakamının 3 milyar 750 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu rakamı daha yukarılara taşımak için yeni pazarlara ihtiyaç duyduğumuz bir gerçektir. Yeni yönetimi ile Suriye, Kayseri’nin ilk hedefleri arasında olmalıdır. Bu bakımdan ilerleyen günlerde iki ülke arasında karşılıklı heyet ziyaretleri ile sanayi yatırımları, inşaat sektörü yatırımları ve ticaretin geliştirilmesi için adımlar atmalıyız," diye konuştu.

Bu önemli zirve, Kayseri’nin uluslararası ticaret ve yatırım hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.