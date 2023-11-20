Kayseri OSB kışa hazır

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yaklaşan kış mevsimi öncesinde bölgede yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

PAYLAŞ
  • 20.11.2023 10:24
  • Güncelleme: 20.11.2023 11:38
Kayseri OSB kışa hazır
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yaklaşan kış mevsimi öncesinde bölgede yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB sanayicisine 7/24 durmaksızın hizmet sunma düsturu ile çalıştıklarının altını çizdi. Yalçın, tüm ekip ve ekipmanlar ile çetin kış şartlarına hazır olduklarını belirterek, sanayicilerin ve çalışanların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin 7/24 görev başında olacağını kaydetti. Kayseri OSB içindeki tüm yollarda gerekli kontrollerin yapıldığını, yaklaşık 19 kilometre yeni asfaltlama işlerinin bitirildiğini vurgulayan Başkan Yalçın; “2024 yılı için asfaltlama çalışmalarımıza ilişkin programımızı belirledik. Kış şartlarının kalkmasıyla birlikte de yaklaşık 20 kilometre yolumuzu yeni asfalta kavuşturacağız. Ayrıca, kaldırım yenileme ve asfalt yollardaki ufak çaplı yıpranmaların tamirat ve yama işlemleri ile bertaraf edilmesine de aralıksız devam ediyoruz” dedi. Kış aylarında kar yağışı ve buzlanmaya bağlı trafik aksamalarının yaşanmaması için de hazır olduklarını vurgulayan Başkan Yalçın, tuzlama yapan araçların ve ekipmanlarının bakımlarının yapılarak hazır hale getirildiğini, bunun yanı sıra tuz stoklarının ise yeterli düzeyde bulunduğunu söyledi.

Başkan Yalçın, karşılaşılabilecek aksaklıkların kısa sürede giderilebilmesi için bölge müdürlüğünün 0 352 321 11 00 veya 444 44 38 numaralı telefonlarına ya da 0 552 321 11 00 numaralı whatsapp hattına ihbarda bulunulabileceğini sözlerine ekledi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Erciyes Dağı beyaza büründü

Erciyes Dağı beyaza büründü

Başkan Şahin: 'Bu çatı altında sıradan sendikacılara asla yer olmayacak'

Başkan Şahin: 'Bu çatı altında sıradan sendikacılara asla yer olmayacak'

Yağış sonrası Melikgazi ekipleri sahada seferber oldu

Yağış sonrası Melikgazi ekipleri sahada seferber oldu

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

130 yıllık dikiş makinesi yıllara meydan okuyor

130 yıllık dikiş makinesi yıllara meydan okuyor

Talas'ta devrilen ağaçlara hızlı müdahale

Talas'ta devrilen ağaçlara hızlı müdahale

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

5
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YRP İl Başkanı Turaç, 'Vatandaşlar bizi iktidarda zannediyor, her şeyi bizden bekliyor'

YRP İl Başkanı Turaç, “Vatandaşlar bizi iktidarda zannediyor, her şeyi bizden bekliyor”

Başkan Taşyapan,' Kırsal da dahil merkez mahallelerimizde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor'

Başkan Taşyapan,” Kırsal da dahil merkez mahallelerimizde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor”

DAHA FAZLA
Develi Belediye mağlubiyet serisine bir maç sonra devam etti

Develi Belediye mağlubiyet serisine bir maç sonra devam etti

Koca Yusuf, 109 Gazzeli için Kayseri'den havalandı

Koca Yusuf, 109 Gazzeli için Kayseri’den havalandı

Kayseri OSB kışa hazır

Kayseri OSB kışa hazır

Kırsala on ayda 22 halı saha, 100 oyun parkı

Kırsala on ayda 22 halı saha, 100 oyun parkı

Kayseri'de ilginç bir içerik: Kundura maketinden araç yaptı

Kayseri’de ilginç bir içerik: Kundura maketinden araç yaptı