Kayseri OSB kışa hazır

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yaklaşan kış mevsimi öncesinde bölgede yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB sanayicisine 7/24 durmaksızın hizmet sunma düsturu ile çalıştıklarının altını çizdi. Yalçın, tüm ekip ve ekipmanlar ile çetin kış şartlarına hazır olduklarını belirterek, sanayicilerin ve çalışanların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin 7/24 görev başında olacağını kaydetti. Kayseri OSB içindeki tüm yollarda gerekli kontrollerin yapıldığını, yaklaşık 19 kilometre yeni asfaltlama işlerinin bitirildiğini vurgulayan Başkan Yalçın; “2024 yılı için asfaltlama çalışmalarımıza ilişkin programımızı belirledik. Kış şartlarının kalkmasıyla birlikte de yaklaşık 20 kilometre yolumuzu yeni asfalta kavuşturacağız. Ayrıca, kaldırım yenileme ve asfalt yollardaki ufak çaplı yıpranmaların tamirat ve yama işlemleri ile bertaraf edilmesine de aralıksız devam ediyoruz” dedi. Kış aylarında kar yağışı ve buzlanmaya bağlı trafik aksamalarının yaşanmaması için de hazır olduklarını vurgulayan Başkan Yalçın, tuzlama yapan araçların ve ekipmanlarının bakımlarının yapılarak hazır hale getirildiğini, bunun yanı sıra tuz stoklarının ise yeterli düzeyde bulunduğunu söyledi.

Başkan Yalçın, karşılaşılabilecek aksaklıkların kısa sürede giderilebilmesi için bölge müdürlüğünün 0 352 321 11 00 veya 444 44 38 numaralı telefonlarına ya da 0 552 321 11 00 numaralı whatsapp hattına ihbarda bulunulabileceğini sözlerine ekledi.