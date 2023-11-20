Kırsala on ayda 22 halı saha, 100 oyun parkı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde kırsal mahallelerdeki çocukları da ihmal etmeyerek, 10 ayda 22 halı saha, 3 basketbol ve voleybol sahası ile 100 adet çocuk oyun parkı malzemelerinden oluşan 28 milyon TL'yi aşkın yatırım yaptı.

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  • 20.11.2023 10:22
  • Güncelleme: 20.11.2023 11:38
Kırsala on ayda 22 halı saha, 100 oyun parkı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde kırsal mahallelerdeki çocukları da ihmal etmeyerek, 10 ayda 22 halı saha, 3 basketbol ve voleybol sahası ile 100 adet çocuk oyun parkı malzemelerinden oluşan 28 milyon TL’yi aşkın yatırım yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hem merkez hem de kırsal kesimlerde başta çocuklar ve gençler olmak üzere vatandaşın hizmetine sunulan ve sunulacak olan spor alanları konusuna özel önem verirken, Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda önemli yatırımlara imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılının 10 ayında kırsal mahallelere birbirinden özel ve modern halı saha, basketbol ve voleybol sahası ile çocuk parkı yapım çalışmaları gerçekleştirdi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca 2023 yılı için 22 ilçe mahallesinde halı saha yapılarak toplam 21 milyon 334 bin 528 TL harcandı. Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 ilçe mahallesine toplam 968 bin 456 TL yatırım maliyeti ile basketbol ve voleybol sahası yapıldı. Ayrıca 2023 yılı için ilçe mahallelerinin ihtiyaç duyduğu 100 adet çocuk oyun parkı malzemeleri alınarak ilçe belediyelerine montaj yapmak üzere teslimi başlarken, bu yatırıma da 5 milyon 770 bin 200 TL harcandı.

Böylelikle tüm ilçelerde kırsal mahallelerdeki çocukları da ihmal etmeyen Büyükşehir Belediyesi, 10 ay içerisinde 22 halı saha, 3 basketbol ve voleybol sahası ile 100 adet çocuk oyun parkı malzemelerinden oluşan 28 milyon 73 bin 184 TL’lik yatırım yapmış oldu.

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İHA

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