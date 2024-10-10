Kayseri Otelcileri İstanbul Turizm Fuarı'ndaydı

KAYOTED Başkanı Murat Erdal yoğun ilgi gördüklerini söyleyerek, “Standımıza ilgi çok yoğundu ve Kayseri’nin en önemli turistik destinasyonlarıyla üye otellerlerinin tanıtıldığı KAYOTED tarafından çıkarılan Kayseri kataloğumuz yoğun ilgi gördü. Dernek olarak şehrimizi turizmde marka yapma yolunda özellikle B2B formatlı fuar katılımlarını çok önemsiyoruz” dedi.



KAYOTED üyesi 6 otel, 9-10 Ekim tarihlerinde Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı’na katılarak Kayseri’yi temsil etti. Fuara AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, KAYOTED Başkanı Murat Erdal ve KAYOTED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğan katılım sağladı.



KAYOTED Başkanı Murat Erdal dernek olarak Kayseri’yi turizmde marka yapma yolunda özellikle B2B formatlı fuar katılımlarını önemsediklerini dile getirerek, “Kayseri Otelciler Derneği olarak 2.si düzenlenen İstanbul Turizm Fuarında 6 otelimizle şehrimizi temsil ettik. Standımıza ilgi çok yoğundu ve Kayseri’nin en önemli turistik destinasyonlarıyla üye otellerlerinin tanıtıldığı KAYOTED tarafından çıkarılan Kayseri kataloğumuz yoğun ilgi gördü. Dernek olarak şehrimizi turizmde marka yapma yolunda özellikle B2B formatlı fuar katılımlarını çok önemsiyoruz. Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, Millletvekilimiz Sayın Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç ve Turizm İl Müdürümüz Sayın Şükrü Dursun’un destekleriyle faaliyetlerimiz daha da artarak devam edecektir. Fuar’a katılan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.