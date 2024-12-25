Kayseri park geleneğine trafik cezası

Engelli rampalarına park etme geleneğinin yaygın olduğu Kayseri'de bu kez engelle rampasına park eden araç cezadan kurtulamadı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Araçlar Kaldırıma Park Ediyor, Engelli Vatandaşlarımız Bu Durumda Zorlanıyor" konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Hatalı park yapan araç tespit edilerek sürücüsüne cezai işlem uygulandı.