Kayseri polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyonda, bir araçta 1 kilo 182 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri polisi uyuşturucuya geçit vermiyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyonda, bir araçta 1 kilo 182 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapan ve ’torbacı’ olarak tabir edilen şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyonda; O.V.’nin sürücüsü olduğu otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 kilo 182 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken O.V. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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