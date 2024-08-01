Kim istemez arakasından tüm ülkelerde cenaze namazı kılınmasını?

Hayatı mücadeleyle geçen İsmail Heniyye, ailesinden 60’a yakın ismi şehit verdi. Nisan ayında oğulları Hazem, Amir ve Muhammed, Şati Kampı'nda içinde bulundukları aracı İsrail’in bombalaması sonucu hayatını kaybetmişti. Heniyye’nin gelini İnas Heniyye acı haberden sonra sosyal medyada yayınladığı videoda, “Bu dünya fanidir ve Allah’ın izniyle buluşmamız cennette olacaktır. Elveda milletin lideri” dedi.

İsrail tarafından İran’da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin en büyük oğlu Abdusselam Heniyye, babasına düzenlenen suikastla ilgili konuştu. Abdusselam, "İşgalcilere 'ne kadar öldürürseniz öldürün, Filistin halkının yürüyüşünü ve devrimini durduramayacaksınız' diyoruz. Liderlere yönelik her suikast, halkımız ve İslam alemi için yeni bir devrimi canlandıracaktır" dedi. Abdusselam, "Babamın kanı Gazzeli çocukların veya kişilerin kanından daha kıymetli olmadığı gibi bizim gözyaşlarımız da şehit ailelerinin gözyaşlarından daha kıymetli değildir" ifadelerini kullandı.



Oğul Abdusselam Heniyye: GECE GÜNDÜZ ŞEHİTLİK PEŞİNDEYDİ

Heniyye'nin oğlu Abdusselam sosyal medyada yayımlanan bir videoda ise "Onun (Heniyye) vasiyeti her zaman arzuladığı ulusal birlik, Gazze'ye yönelik saldırıları bitirmek ve halkımız için zafer kazanmaktı." diye konuştu. Abdusselam, şunları kaydetti: "Onun kanı ne halkımızın kanından, ne de bir annenin şehit oğlu için döktüğü gözyaşından daha kıymetlidir. Babam çocukluğundan beri direnişin, devrimin, mücadelenin yolunu tuttuğu için gece gündüz şehitlik peşindeydi."



EN HAYIRLI AYRILIK

Babasının çok sayıda suikast girişimine maruz kaldığını ancak bunlardan kurtulduğunu hatırlatan Abdusselam, babasının hayatının, cihat ve direniş yolunda çalışmakla geçtiğini aktardı. Ayrılığın zor olduğunu ancak bunun en hayırlı ayrılık olduğunu söyleyen Abdusselam, "Heniyye'nin oğulları ve torunları 7 Ekim'de İsrail'in burnunu yere sürttü ve Heniyye’nin halkı, tarihin en büyük katliamında dimdik ayakta kaldı." diyerek duygularını dile getirdi.



Kızı İnas Heniyye: Cennette buluşacağız

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran’ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı suikast sonucu şehit edildi. İsmail Heniyye’nin gelini, şehadet haberinin ardından sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Heniyye’nin geçtiğimiz ay İsrail’in saldırısında vefat eden oğlunun eşi İnas Heniyye, “Kadere ve ilahi kadere razı olan kalplerimizle, övülmeye ihtiyacı olmayan bir adamın şehadetine başsağlığı dileriz. Bir baba gibiydi, gözümüzün nuruydu” şeklinde konuştu.



ELVEDA MİLLETİN LİDERİ

Heniyye’nin büyük bir komutan olduğunu belirten İnas Heniyye, “Heniyye saf kanlara katıldı. O büyük bir komutan ve kahramandı. Allah'ın rızası dışında hiçbir şeyi ifade etmiyoruz. Allah bu musibette sabır göstermemizi nasip etsin. Bu dünya fanidir ve Allah'ın izniyle buluşmamız cennette olacaktır. Elveda milletin lideri” ifadelerini kullandı.