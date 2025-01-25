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Kayseri Protokolü, şehit kızının mutlu gününe ortak oldu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 2010 yılında Hakkari Yüksekova'da görevi başında şehit düşen Uzman Çavuş Birol Mutlu'nun kızı Duygu Mutlu'nun nişan törenine katıldı.

Kayseri Protokolü, şehit kızının mutlu gününe ortak oldu

Şehit Uzman Çavuş Birol Mutlu’nun emaneti olan kızı Duygu Mutlu’nun nişan töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da katıldı. Nişan töreninde şehit kızı Duygu Mutlu, Vali Gökmen Çiçek tarafından aileden istendi. Protokol üyeleri, şehidin emanetine sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.

Haber Merkezi

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