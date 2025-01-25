Milletvekili Cıngı, 'Erciyes'i tarih sahnesi içerisinde seyrettik'

Kayseradar medya sponsorluğunda hazırlanan Kapadokya’nın Gizemli Mabedi Erciyes Belgeseli'nin ilk gösterimi Erciyes Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluştu. İlk gösterim sonrası değerlendirmelerde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Daha önce seyretmiştim ama tamamını seyretmek gerçekten çok büyük keyif verdi. Erciyes oluşumu, onun etrafında oluşturduğu medeniyet ve günümüze gelen turizm destinasyonu haline gelmiş Erciyes’i tarih sahnesi içerisinde seyrettik. Animasyonlarıyla, kurgusuyla, dokümanter, bilgisel yönüyle çok güzel bir proje. Bu güzel belgesel elimizde önemli bir eser olarak kalacak ve gelecek nesillere de bunu anlatmak için ciddi bir kaynak teşkil edecek. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediyesi İmar A.Ş Müdürü Osman Odabaşı da ilk gösterimi değerlendirerek: “Tabi biz Erciyes’i yıllardır izliyoruz. Ancak Erciyes’i bu yüzü yönüyle ve bu detayları ile ilk defa tanıma fırsatı bulduk. Çok etkileyici belgeseldi güzel bir belgeseldi belli ki uzun bir emek var. Hakikaten emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Şehir adına Kayseri adına çok güzel bir belgesel olmuş” diye konuştu.



Çok güzel bir çalışma olduğunu söyleyen TV Kayseri Haber Müdürü Murat Metiner, “Farklı çekim teknikleri kullanılmış bir National Geographic tarzı bir şey gibi olmuş ve çok sevdim. Çok beğendim. Burada emek veren herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.