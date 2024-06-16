Kayseri protokolü vatandaşlarla bayramlaştı

Kayseri protokolü, bayram namazını Hunat Cami'nde kılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Kayseri protokolü vatandaşlarla bayramlaştı
Kayseri GündemEditör

Kayseri protokolü, bayram namazını Hunat Cami’nde kılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Kurban Bayramı’nda Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve protokol üyeleri, bayram namazını Hunat Cami’nde kıldı. Bayram namazının ardından duaların edilmesiyle birlikte protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte tek tek bayramlaştı.

Kayseri protokolü vatandaşlarla bayramlaştı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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