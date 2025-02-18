Kayseri Raylı Sistemde Yeni Dönem: 'Gittiğin Kadar Öde' Projesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde yürütülen proje, şehirdeki ulaşım sisteminde büyük bir dönüşüm sağlayacak. Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından gerçekleştirilen projeyle raylı sistem kullanıcıları, seyahat ettikleri istasyon sayısına göre ödeme yapacaklar.

Başkan Büyükkılıç, bu projeyle birlikte Kayseri’nin akıllı şehircilik alanında önemli bir adım atacağını belirterek, “Gittiğin kadar öde sistemiyle raylı sistemle ulaşımın daha çok tercih edilmesini amaçlıyoruz. Yeni modelin, Kayseri’de toplu taşıma kullanan hemşehrilerimizin beklentilerini karşılayacağını ve şehirdeki ulaşım kültürüne katkı sağlayacak bir dönüşüm başlatacağını öngörüyoruz” dedi.

Projenin altyapı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Kayseri Ulaşım A.Ş. Akıllı Ulaşım Sistemleri Müdürü Muhammed Biçimveren, sistemin 2025 yılı içinde tam anlamıyla devreye girmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Kayseri'nin mevcut 75 istasyonlu raylı sistem ağında, 45 istasyona ait altyapı çalışmalarının tamamlandığını, geri kalan 30 istasyon için de hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Biçimveren, yeni ücretlendirme modelinin akıllı kartlar ve mesafe bazlı ücret sistemiyle entegre edileceğini belirterek, ücret iade cihazlarında kullanılacak yazılımın test ve entegrasyon çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti. Kayserililerin bu yenilikçi sistemin faydalarından en kısa sürede yararlanacağını belirten Biçimveren, “Kayseri Ulaşım A.Ş. ekiplerimiz, bu projeyi en kısa sürede tamamlamak ve Kayseri halkının kullanımına sunmak amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyor” dedi.