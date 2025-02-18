Kayseri OSB'den Sanayici Memnuniyet Anketi Sonuçlandı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, anket çalışmasının yıllık verilerine dayanarak, “Sanayicilerimize iyi ve doğru hizmet sunma çabalarımızın karşılığını memnuniyet anketlerimizde gördük. Yüzde 95'i aşan memnuniyet oranı bizi sevindirdi ve gururlandırdı. Sanayicilerimiz her zaman daha iyisine layıktır ve biz onlar için çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, sanayicilerin memnuniyetini ölçmek için Çevre Temizlik, Elektrik, Harita, İtfaiye, Mali İşler, Ruhsat, Su-Kanalizasyon ve Yazı İşleri müdürlüklerinin talepleri karşısında yaptıkları iş ve işlemleri değerlendirdiklerini belirtti. Ayrıca, bu hizmetlerin sanayiciler üzerindeki memnuniyetini ölçtüklerini ifade etti.

Anketin ilk yıl sonuçlarını aldıklarını belirten Yalçın, sanayicilerle yüz yüze veya telefon yoluyla yapılan anketlerde hizmet aldıkları birimlerle ilgili sorun yaşayıp yaşamadıkları, aldıkları hizmetin yeterliliği ve sonuca ulaşma süresi gibi konularda görüşlerine başvurduklarını söyledi. Elde edilen verilerin, Kayseri OSB sanayicisine en iyi şekilde hizmet ettiklerinin bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Başkan Yalçın, aldıkları geri dönüşleri en iyi şekilde analiz ederek, işlemlerin hızını artırmak ve hizmet kalitesini iyileştirmek için bir veri tabanı oluşturduklarını belirtti. Anket çalışmasına katılan ve memnuniyetlerini ifade eden tüm sanayicilere ve emek veren personele teşekkür eden Yalçın, Sanayici Memnuniyet Anketi uygulamasının 2025 yılında da sürdürüleceğini ve elde edilen sonuçların hizmetlerin geliştirilmesi için kullanılacağını kaydetti.