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Kayseri Sağlık Müdürlüğü 2024 Yılını Değerlendirdi

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan liderliğinde gerçekleşen 2024 Yılı Genel Değerlendirme Toplantısı, sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ve iyileştirilmesi amacıyla çeşitli konuların masaya yatırıldığı bir buluşma oldu.

Kayseri Sağlık Müdürlüğü 2024 Yılını Değerlendirdi

Toplantıya; müdürlük yöneticileri, hastane başhekimleri, ilçe sağlık müdürleri, TSM başkanları ve hastanelerin idari ve mali hizmetler ile sağlık bakım hizmetleri müdürleri katıldı. 2024 yılı boyunca Kayseri'de sunulan sağlık hizmetleri istatistiklerle değerlendirildi. Bunun yanı sıra, koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, 2. ve 3. basamak hastane hizmetleri, personel ihtiyaçları ve sağlık yatırımları konularında iyileştirme ve yeniden planlama gerektiren hususlar detaylı bir şekilde istişare edildi.

Ayrıca, kamu hastanelerinin hizmet kapasiteleri, yoğun bakım doluluk oranları, acil servis başvuruları, poliklinik hizmetleri ve temel sağlık göstergeleri gibi pek çok konu da detaylı bir şekilde ele alındı. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi.

Haber Merkezi

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