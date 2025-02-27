Kayseri Sanayi Odası’nda, Kayseri Savunma Sanayii İl Buluşmaları programı düzenlendi. Programda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: "Ekosistem içinde Kayseri'de ne durumdayız; 2019 yılında 34 şirketimiz varmış Kayseri'de. Ve yaklaşık olarak 22.5 milyon dolar bir ciroya sahipmiş. Bugün 55 firmamız var ve 72 milyon dolarlık ciro. Bence çok çok az. Daha fazla olmasını bekliyoruz. Toplam ihracat rakamına baktığımızda 29 milyon dolar geçtiğimiz sene savunma sanayi ihracatı yapılmış. Bu rakam Kayseri ili için artmalı. Yetenek envanterine kayıtlı 40 tane firmamız var. Sanayi Odası'na kayıtlı firma sayımız 2 bin 200’dü. Şimdi 2 bin 200 ile ilgili birçok farklı alt sektörler var. Hepsinin kayıt olmasını bekleyemeyiz ama 40 rakamı da çok az. Yani bu programlardan takip eden bu programların içinde ve şirketlerimizde alt yüklenicilik vesilesiyle bir şekilde parçası olması gereken firmaların EYDEP ve YETEN programlarına mutlaka kayıtlı olmaları” ifadelerini kullandı.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise teknoloji konusunda ciddi yatırımların olduğunu vurgulayarak: “Kayseri, 4 milyar dolara yakın ihracatı ve 1 milyar 555 milyon dolarlık ithalatı ile cari fazla veren, aynı zamanda 15,5 milyar dolar Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya sahip bir il. Savunma sanayiinde 1926 yılından bu yana köklü bir geçmişe sahip olan Kayseri, birçok firması ile ülkemizin savunma sanayi ekosistemine önemli katkılar sağlıyor. 6 planlı endüstri alanımızda, 54 milyon metrekare alanda, 163 bin istihdamla, özellikle mobilya, fabrikasyon metal ürünler, gıda ürünleri ve makine başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteriyoruz. İmalat sanayiinde faaliyet gösteren 5 binden fazla işletmemiz bulunuyor. Bu işletmelere baktığımızda, maalesef düşük ve orta düşük teknoloji üretim konusunda bir yoğunluğumuz olduğunu görüyoruz. İleri teknoloji üretimimiz sadece yüzde 1 ama sevindirici olan konu son yıllarda orta yüksek ve yüksek teknoloji konusunda ciddi yatırımlarımız var” diye konuştu.