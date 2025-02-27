Kayserisporlu futbolculardan anlamlı ziyaret
Kayserispor Sportif Direktörü Muhammed Türkmen, ve bazı futbolcular özel bir Eğitim Uygulama Okuluna ziyarette bulundu. Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor.
Sarı kırmızılılar antrenmanların yanısıra geçen hafta huzuevi’ne ziyarette bulunmuştu. Kayserispor’da Sportif Direktör Muhammed Türkmen, futbolcularımız Joseph Attamah, Ali Karimi, Majid Hosseini, Kartal Kayra Yılmaz, Baran Ali Gezek ve Mehmet Şamil Öztürk özel bir Eğitim Uygulama Okuluna ziyarette bulundu. Okula forma, öğrencilere kaşkol hediye eden futbolcular daha sonra öğrencilerle kısa bir maç yaptı.