Kayseri seçmelerinde Yay Tansay başarısı

Taekwondo Kayseri ümitler il seçmeleri yapıldı. Seçmelerde Yay Tansay Kulübü sporcuları 11 derece elde etti.

Taekwondo İl Temsilciliğinin 2023 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler İl seçmeleri gerçekleştirildi. Onlarca sporcunun katıldığı seçmelerde Yay Yay Tansay Spor Kulübü sporcuları gösterdikleri başarı ile takdir topladı.

10 kulüpten 45 sporcunun katılımı ile Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu’nda yapılan seçmelerde Yay Tansay Kulübü’nden Büşra Öztürk ile Elif Atik birincilik kürsüsüne çıkarken Rümeysa Yılmaz ile Yusuf Özdemir ikincilik elde etti. Seçmelerde üçüncülük alan sporcular ise Tuğçe Karakoç, Salih Öğüt, Osman Yıldız, Rana Çağlıbaygil, Gülistan Çam, Emre Duman ve Mustafa Said Yörükoğlu oldu.

Yay Tansay Antrenörü Yavuz Sayan, ilk üçe giren sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi.